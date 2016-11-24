У Генштабі пояснили: не всі військові кримчани є дезертирами
Насильно мобілізовані до російської армії кримчани не є дезертирами для України.
Про це заявив представник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в ефірі Радіо Крим.Реалії .
Водночас, за його словами, це не стосується українських військових, які порушили присягу. Вони будуть відповідати відповідно до українського законодавства.
"Військовослужбовці українських Збройних сил, які зрадили присязі на вірність народу України і в установлений законом термін не вийшли на материкову частину України для подальшого проходження служби, є дезертирами. У відношенні всіх цих військовослужбовців порушено кримінальні справи", – сказав Селезньов.
"Що стосується громадян України, які на даний час перебувають на тимчасово окупованій території Криму й отримують повістки, хтось із них призивається в лави Збройних сили Росії, – то правові наслідки для таких категорій громадян не є фатальними", – запевнив він.
У 2014 році Селезньов говорив, що після анексії Криму у квітні в списку охочих вступити до лав Чорноморського Флоту Росії було 9 тисяч колишніх військовослужбовців України, а 30% з українських військовослужбовців переїхали на материкову частину України.
За українським законодавством, військові, які перейшли на службу в російську армію, вважаються дезертирами.
За повідомленням представника СБУ Олени Гітлянської, щодо них розслідують кримінальні справи за статтями дезертирство і державна зрада.
Зокрема, на початку тижня стало відомо про затримання на Чонгарі двох військових із анексованого Криму, яких українська влада називає дезертирами.
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