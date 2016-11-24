У Генштабі пояснили: не всі військові кримчани є дезертирами

00
0
Четвер, 24 листопада 2016, 13:54
РІА Новости

Насильно мобілізовані до російської армії кримчани не є дезертирами для України.

Про це заявив представник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в ефірі Радіо Крим.Реалії .

Водночас, за його словами, це не стосується українських військових, які порушили присягу. Вони будуть відповідати відповідно до українського законодавства.

"Військовослужбовці українських Збройних сил, які зрадили присязі на вірність народу України і в установлений законом термін не вийшли на материкову частину України для подальшого проходження служби, є дезертирами. У відношенні всіх цих військовослужбовців порушено кримінальні справи", – сказав Селезньов.

"Що стосується громадян України, які на даний час перебувають на тимчасово окупованій території Криму й отримують повістки, хтось із них призивається в лави Збройних сили Росії, – то правові наслідки для таких категорій громадян не є фатальними", – запевнив він.

У 2014 році Селезньов говорив, що після анексії Криму у квітні в списку охочих вступити до лав Чорноморського Флоту Росії було 9 тисяч колишніх військовослужбовців України, а 30% з українських військовослужбовців переїхали на материкову частину України.

За українським законодавством, військові, які перейшли на службу в російську армію, вважаються дезертирами.

За повідомленням представника СБУ Олени Гітлянської, щодо них розслідують кримінальні справи за статтями дезертирство і державна зрада.

Зокрема, на початку тижня стало відомо про затримання на Чонгарі двох військових із анексованого Криму, яких українська влада називає дезертирами.

Теми: Крим армія анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ФСБ заявляє, що затримала в Севастополі шпигуна України 24 листопада 2016, 10:30
Путін назвав віроломством затримання військових на Чонгарі 23 листопада 2016, 15:50
Україна складає список причетних до арешту Афанасьєва у Криму 23 листопада 2016, 15:17
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЄП проголосував за призупинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС
Суддя каже, що захист Єфремова затягує засідання
Янукович після відеодопиту дасть прес-конференцію
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув – штаб
Усі новини
Митці на барикадах

Розпач і Гнів на Михайлівській. Фрагменти з книжки "Майдан від першої особи"

Вина і видовищ

Новий винний бар-галерея на Воздвиженці