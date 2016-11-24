Чоловік Королевської просить суд віддати йому Єфремова на поруки

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Четвер, 24 листопада 2016, 14:53

Депутат від "Опозиційного блоку", чоловік своєї колеги по фракції Наталії Королевської Юрій Солод просить суд віддати екс-регіонала Олександра Єфремова йому на поруки.

Про це Солод заявив у залі засідання Печерського райсуду Києва.

"Я беру на себе зобов'язання щодо дотримання, що при першій вимозі слідчого чи суду буду готовим забезпечити його явку", – сказав він.

 

Крім Солода на засідання також прийшов депутат від "Опоблоку" Юрій Мірошниченко.

Як відомо, у четвер суд має вирішити, чи продовжувати утримання Єфремова під вартою. Термін діючого утримання спливає опівночі.

У середу ще декілька депутатів від "Опоблоку" просили відпустити Єфремова під їхнє зобов'язання.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Єфремов суд
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