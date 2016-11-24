Парубій хоче, щоб Януковичу на відеодопиті зачитали звинувачення

00
0
Четвер, 24 листопада 2016, 14:56

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій пропонує на засіданні Солом'янського районного суду Києва 25 листопада зачитати звинувачення екс-президенту Віктору Януковичу.

Про це він сказав журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що головне, що повинні зробити українські слідчі – зачитати звинувачення Януковичу для того, щоб ми могли вести справу і могли швидше завершити ті розслідування, які є за злочинами", – сказав Парубій.

Голова Верховної Ради переконаний, що за трагедію під час Революції гідності, анексію Криму і війну на Донбасі несе відповідальність Янукович.

"Вважаю, що те, що було на Майдані, що було після Майдану – це відповідальність Януковича, який став маріонеткою Путіна в Україні. І я думаю, що якщо буде будь-який контакт, ми повинні вимагати його (Януковича) повернення в Україну і повинні зачитати йому звинувачення відповідно до українського Кримінального кодексу", – додав спікер українського парламенту.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит Януковича і екс-командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.

Янукович після відеодопиту анонсував також прес-конференцію в російському Ростові-на-Дону.

Теми: Янукович суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Янукович після відеодопиту дасть прес-конференцію 24 листопада 2016, 12:53
Адвокат: ГПУ рік тому отримала дані про адресу та статус Януковича в РФ 24 листопада 2016, 00:53
У Мін'юсті мають сумнів у тому, що відеодопит Януковича відбудеться 23 листопада 2016, 20:33
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЄП проголосував за призупинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС
Суддя каже, що захист Єфремова затягує засідання
Янукович після відеодопиту дасть прес-конференцію
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув – штаб
Усі новини
Митці на барикадах

Розпач і Гнів на Михайлівській. Фрагменти з книжки "Майдан від першої особи"

Вина і видовищ

Новий винний бар-галерея на Воздвиженці