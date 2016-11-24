В Росії придумали піднімати туризм в анексованому Криму за рахунок Сочі

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Четвер, 24 листопада 2016, 15:24

Керівник Федерального агентства Росії по туризму Олег Сафонов запропонував туроператорам, які працюють на ринку внутрішнього туризму, створити пакетний тур, в рамках якого можна буде відвідати і Сочі, і анексований у 2014 році Крим.

Про це він сказав виступаючи на пленарному засіданні в рамках Міжнародного туристичного форуму в Сочі, передає російське агентство РИА Новости.

"Мені видається цікавим і дуже важливим створення пакетного туру "Сочі - Крим". Вважаю, що це буде дуже цікавий і затребуваний турпродукт", - поділився він своїми думками.

Як повідомляє агентство, міністр курортів, туризму і олімпійського спадщини Краснодарського краю Христофор Константініді підтримав цю ідею і запропонував розвивати її в рамках круїзного туризму.

"Круїзний туризм дасть поштовх розвитку туризму в Краснодарському краї, але тільки в зв'язці з відвідуванням Криму", - сказав чиновник.

Як відомо, 24 листопада Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання в Севастополі колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту капітана 2 рангу запасу Леоніда Пархоменка за підозрою в шпигунстві на Україну.

Теми: Крим анексія
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