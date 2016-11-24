Юнкер вимагає від країн-членів ЄС надати безвіз Україні в 2016 році

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Четвер, 24 листопада 2016, 15:41

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наполягає на необхідності ухвалити рішення про скасування віз для України на рівні країн-членів ЄС.

Про це він заявив на прес-конференції після завершення саміту Україна-ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Він наголосив, що "подальші затримки неприпустимі".

"Необхідно надати візову лібералізацію для України до кінця року", - заявив Юнкер.

Джерела Європейської правди свідчать, що на закритих переговорах Юнкер так само був радикальним у висловлюваннях, поясняючи, що ЄС втрачає довіру через свою політику щодо безвізу. "Не може бути  жодних виправдань, не може бути жодних затримок" - переказують слова Юнкера учасники зустрічей.

Як повідомлялося, в четвер стало відомо, що Франція вирішила заблокувати будь-яке просування по безвізу до завершення національних виборів, тобто щонайменше до літа.

Європейська правда

Теми: візи ЄС
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Коментарі — 2
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IP: 46.172.153.---vlad24.11.2016 17:16
Пора вже Україні проявити гордість.... Досить клянчати перед старою Європою.... Не даєте безвіз, ну й не треба....... Ми не спішимо.... А якщо по суті, то Україна ніколи не отримає рівноправного безвізу. Він буде, але куцим - не можна то, не можна інше...і т.д. А можна тільки приїхати, залишити в Європі якісь там грошенята і поїхати Додому.... Це буде приниження, а не безвіз...Президенте, прояви гордість, стукни кулаком перед європейцями, покажи свій характер. Не можна вічно повзати на колінах!!!
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IP: 193.238.98.---ramusus24.11.2016 16:23
Треба з українського боку відкрити кордони, забрати прикордонні війська, залишити лише КПП на дорогах, нехай Європа почухається. Ми же все виконали, а вони...йомойо.
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