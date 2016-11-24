Тимошенко не заперечила, що "Велес" спонсорує "Батьківщину"

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Четвер, 24 листопада 2016, 16:41

Верховний Суд підтвердив, що банк "Велес" закрили незаконно, заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Журналіст під НАБУ попросив Тимошенко прокоментувати слова голови Національного банку Валерії Гонтаревої про те, що банк "Велес" є спонсором партії "Батьківщина".

"Ми звикли вже до того, що завжди великі корупційні оборудки намагаються перевести в особистісні речі", – сказала вона.

Тимошенко зазначила, що "у банку "Велес" немає жодного ошуканого вкладника"

"Сьогодні є рішення Верховного Суду, яке прямо говорить про те, що Гонтарева закрила банк "Велес" незаконно – і це було практично політичною розправою над членами партії "Батьківщина", над її командою", – заявила вона.

"Крім того, ще по декількох банках, які грубо ліквідовані Гонтаревою, сьогодні є рішення вищої касаційної інстанції, що це була практично розправа з банківською системою, а не обґрунтоване закриття банків", – додала лідер "Батьківщини".

Тимошенко також згадала про банк "Хрещатик":

"Більше, ніж 20 років, працював банк, мав чудову репутацію, надійних клієнтів, які в цьому банку десятками років берегли свої гроші. У банку "Хрещатик" спочатку забрали усі цікаві активи, які чого варті були, передали в банк Порошенка – а потім цей банк "грохнули".

За її словами, банки штучно знищують, щоб "зачистити" українську банківську систему.

Раніше Гонтарева натякнула, що Україні шкодить популізм Тимошенко, яка закликає до відставки й розслідувань у відношенні голови НБУ.

За словами керівника Нацбанку, суд поновив діяльність банку "Велес", який належить "спонсору" партії "Батьківщина" Костянтину Бондарєву, тоді як НБУ закрив його за відмивання коштів і виведення лише за рік майже 500 млн доларів "за фіктивними контрактами".

Олена Рощенко, УП

Теми: Тимошенко Батьківщина банки Гонтарева суд
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович24.11.2016 17:58
Вірю ,звичайно вірю,що президент на падінні курсу гривні збагатився майже на 50 млн гр,сам бачив його декларацію. Все св'ята правда.
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