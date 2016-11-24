НАБУ затримало 4 осіб, які хотіли розікрасти 18 млн грн
Детективи НАБУ у Запорізькій області викрили організовану групу, учасники якої намагалися заволодіти коштами "Запоріжцивільпроекту" у сумі понад 18 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні відомства у четвер.
"Для досягнення плану вчинення злочину учасники групи (в тому числі керівники державного підприємства) протягом 2015 створили фіктивну заборгованість ДП перед підконтрольним приватним підприємством, звернулися до суду для її стягнення, а в подальшому мали намір отримати кошти за рахунок реалізації нерухомого майна ДП", - сказано у повідомленні.
Вказується, що наразі затримані 4 людини. Дії підозрюваних кваліфіковані за статтею "замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення".
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.