Бойовики у четвер 11 разів обстріляли позиції українських військових

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Четвер, 24 листопада 2016, 18:36

Бойовики у четвер 11 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"З мінометів різних калібрів на Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська обстріляли Мар’їнку, Широкине, Гнутове та Водяне", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку під вогонь мінометів та гранатометів потрапили українські позиції поблизу Новозванівки і Новоолександрівки. А на Донецькому – по позиціях ЗСУ в районі Опитного стріляв снайпер.

Українська правда

Теми: АТО
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