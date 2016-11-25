У Мін'юсті відповіли на звинувачення НАЗК про блокування перевірки е-декларацій

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 00:31

У Міністерстві юстиції заявили, що відмовили в реєстрації розробленого НАЗК порядку перевірки електронної декларації через недоліки в ньому.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов на сторінці в Facebook.

"Ми надіслали НАЗК пояснення на 8 та 14 сторінок тексту з перерахуванням порушень, які містяться у запропонованих НАЗК порядку перевірки декларацій та порядку моніторингу способу життя", - зазначив він.

За словами Пєтухова, основних зауважень 6:

- відсутність термінів початку і тривалості перевірок;

- відсутність вимог до змісту висновку за результатами перевірки;

- відсутність вимог до достовірності інформації і джерел її отримання;

- суперечність з іншими документами, ухваленими НАЗК;

- можливість прийняття одноособових рішень членом Комісії всупереч колегіального принципу прийняття рішень НАЗК;

- неточні формулювання, які можуть призвести до оскарження висновків НАЗК в суді.

"Ми перевіряємо всі нормативні акти, які затверджують суб'єкти владних повноважень. Відмовляємо в реєстрації, якщо вони не відповідають вимогам законодавства чи призводять до порушення прав людини", - йдеться в повідомленні.

"НАЗК не має інституційної пам'яті і тому можливо про це на знало. Нажаль, колеги з НАЗК вирішили піти шляхом публічного звинувачення МІн'юсту замість усунення недоліків у затвердженому Порядку", - зазначив Пєтухов.

Він зазначив, що Мін'юст зацікавлений в тому, щоб затверджений порядок чітко регулював процедуру перевірки, і порушники не могли уникнути кримінальної відповідальності.

"У ситуації, що склалася ми готові надати доступ громадськості до наших зауважень, що ми зазвичай не робимо", - додав він.

Раніше, 24 листопада НАЗК звинуватило Мін'юст у блокуванні початку перевірки електронних декларацій чиновників.

Теми: НАЗК декларація Мін'юст
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