Суд розгляне скасування дострокового звільнення Лозінського

За касаційною скаргою прокуратури Київської області суд призначив до розгляду справу про скасування умовно-дострокового звільнення екс-депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, засудженого за вбивство.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Наразі касаційну скаргу прокуратури Київської області призначено до розгляду у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 6 квітня Апеляційний суд Київської області підтвердив законність умовно-дострокового звільнення Лозінського, засудженого за вбивство.

Бориспільський районний суд Київської області виніс це рішення 29 лютого.

Наприкінці січня Лозинський подав документи на перерахунок терміну за "законом Савченко". Його суть полягає в тому, що суди зобов'язані враховувати засудженим кожен день, проведений в слідчих ізоляторах, як два дні відбуття покарання.

Його клопотання було задоволено частково, в невідбутий термін зараховані 4 роки і 36 днів (суд останньої інстанції засудив Лозінського до 10 років в'язниці).

16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозінським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник.