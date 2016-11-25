Доба в АТО: 28 обстрілів, бойовики били на всіх напрямках
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
"З артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новогригорівку. Міномети різних калібрів використовували на Маріупольському напрямку в районах Мар’їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкиного, Гнутового, Славного та Водяного. Озброєння БМП – поблизу Старогнатівки", - йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку бойовики обстріляли з мінометів і гранатометів сили АТО поблизу Новозванівки, Кримського та Новоалександрівки. Зі стрілецької зброї були обстріляні Новоолександрівка, Станиця-Луганська та Кримське.
На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по Авдіївці. В районі Опитного по силах АТО бив снайпер.
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