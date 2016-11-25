Бойовики посеред дня обстрілювали пункт пропуску

Бойовики обстріляли у четвер контрольний пункт Маріїнка під час його роботи.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Учора знову незаконні збройні формування здійснили обстріл контрольного поста "Мар’їнка". Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї о 15.30", - сказано в повідомленні.

"З метою збереження життя громадян та персоналу прикордонного відомства пропускні операції через КПВВ "Мар’їнка", що на дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове", тимчасово призупинялися", - додали в повідомленні.

Станом на ранок п'ятниці, саме на цьому пункті пропуску перебуває найбільша кількість транспортних засобів для перетину лінії розмежування.

Українська правда