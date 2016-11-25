Турчинов: росіяни хочуть зробити з допиту Януковича шоу

2389 переглядів
0
П'ятниця, 25 листопада 2016, 10:55

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що колишнього президента Віктора Януковича мають допитувати не як свідка у справах про події на столичному Майдані, а як головного обвинуваченого.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, в чому проблема цього допиту (запланований на 25 листопада допит в режимі відеоконференції)? У тому, що Януковича будуть допитувати як свідка, як не дивно це звучить", – сказав він.

"Цей допит ініціював захист бійців "Беркута", яких звинувачують у розстрілі активістів Майдану. Росіяни, що дали дозвіл на цей допит, просто хочуть зробити шоу, в якому "свідок" Янукович буде захищати "беркутівців" і поливатиме брудом Майдан", – зазначив секретар РНБО.

Турчинов висловив переконання, що Янукович не визнає свою провину.

"Він буде розповідати, що "Беркут" виконував свій обов'язок і т.д. Суд пішов на зустріч захисту підозрюваних у вбивствах і став інструментом реалізації чужого сценарію. Я переконаний, що Януковича треба допитувати не як свідка, а як головного обвинуваченого, і для цього є всі підстави. Починаючи від масштабної корупції, і закінчуючи його особистою відповідальністю за розстріл Небесної Сотні", – підкреслив він.

На його думку, Януковича також потрібно судити за державну зраду: "Згадайте підписане ним звернення до Путіна про введення військ в Україну. За це треба відповідати".

При цьому Турчинов висловив переконання, що якщо українська сторона не може забезпечити його доставку в Україну, значить має бути заочне правосуддя.

"Український суд повинен служити Україні і її законам, а не працювати масовкою в сценарії російських спецслужб", – підкреслив секретар РНБО.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит Януковича і екс-командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.

Янукович після відеодопиту анонсував також прес-конференцію в російському Ростові-на-Дону.

Теми: Янукович Євромайдан
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Парубій хоче, щоб Януковичу на відеодопиті зачитали звинувачення 24 листопада 2016, 14:56
Янукович після відеодопиту дасть прес-конференцію 24 листопада 2016, 12:53
Адвокат: ГПУ рік тому отримала дані про адресу та статус Януковича в РФ 24 листопада 2016, 00:53
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Допит Януковича може зірватися: "Правий сектор" блокує виїзд із СІЗО
СБУ: спецслужби РФ намагалися масово вербувати українських військових
Бойовики почали обстріл пункту "Мар'їнка"
Син Джемілєва вийшов з тюрми
Усі новини
5 пояснень

Як правильно вживати антибіотики

Інфографика

Кому йдуть ваші гроші за електрику