Бойовики почали обстріл пункту "Мар'їнка"

Бойовики розпочали обстріли контрольно-пропускного пункту "Мар'їнка", роботу пункту призупинено.

Про це йдеться у твіттері Державної прикордонної служби.

"Пропускні операції на КрП "Мар'їнка" призупинено. Терористи розпочали обстріл поодинокими пострілами зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм", - сказано в повідомленні.

Пропускні операції на КрП "Мар'їнка" призупинено. Терористи розпочали обстріл поодинокими пострілами зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) November 25, 2016

Як відомо, у четвер бойовики теж обстрілювали пункт зі стрілецької зброї.

Українська правда