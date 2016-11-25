Фейгін має намір скористатися прецедентом скайп-допиту Януковича

Після прецеденту з відеодопросом екс-президента Віктора Януковича адвокат Марк Фейгін намір добиватися допиту українських свідків у російських судах.



Про це він пише в п'ятницю у себе в Твіттері.



"Януковича, значить, по скайпу в Ростові можна допитати, а коли я наполягав на допиті Мельничука у справі Савченко в Донецьку, вони відмовили", - пише адвокат.



"Виходить, якщо Кремлю треба, то і скайп і суд цілком допускають допит. А якщо моїм підзахисним з Києва потрібні свідки, то не можна", - зазначає Фейгін.



Адвокат висловив намір наполягати на допиті українських свідків у російському суді:



"Раз київський суд це допускає, то і російський зобов'язаний. Нагадаю, між РФ і Україною діє Угода про правову допомогу 1993 року і віддалений допит процесуально можливий. Однак тільки з РФ".



Як відомо, Марк Фейгін представляє в судах РФ інтереси українських політичних в'язнів, зокрема безпідставно звинуваченого в шпигунстві кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка.



Як повідомлялося, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит Януковича і екс-командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.



Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не очікує, що Янукович дасть важливі свідчення.



Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що колишнього президента мають допитувати не як свідка у справах про події на столичному Майдані, а як головного обвинуваченого, а також зазначив, що росіяни хочуть зробити з допиту Януковича шоу.



Українська правда