У експертиз "розмов" заступниці Гонтаревої буде три напрямки

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 12:19

Служба безпеки України перевірить справжність записів нібито розмов заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової, а потім уже проаналізує їхній зміст.

Про це заявив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук на брифінгу у п’ятницю.

"Я вам можу обіцяти те, що розслідування у цій справі буде проводитися комплексно і справедливо", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми отримали від Євгена Мураєва депутатське звернення, до якого булла долучена флешка з начебто розмовами. Наші слідчі зобов’язані у рамках кримінального провадження призначити експертизи", – сказав Ткачук.

Він пояснив, що ці експертизи будуть стосуватися декількох питань: автентичності цих розмов – чи це не підробка; чи законно була отримана ця інформація – чи були санкціоновані заходи зі зняття інформації з каналів зв'язку; аналізу змісту цих розмов, якщо вони справжні.

"Поки що зарано говорити, що саме міститься на цих флешках. Багато політиків роблять заяви – але заяви політичні. Ми працюємо у рамках Кримінально-процесуального кодексу – і те, що ми оприлюднюємо, це офіційна інформація. Поки що зарано говорити про будь-які результати експертиз", – наголосив представник СБУ.

"Щойно вони будуть завершені, ми будемо інформувати", – сказав Ткачук.

Як відомо, 9 листопада у ЗМІ злили аудіозаписи розмов нібито заступниці голови НБУ Катерини Рожкової з радником голови правління "Платинум-Банку" Дмитром Зінковим та бізнесменом Борисом Кауфманом щодо лобіювання інтересів згаданого банку. Нібито саме вони домагалися банкрутства банку "Михайлівський".

10 листопада Рожкова закликала правоохоронні органи перевірити, хто і на яких підставах прослуховує її телефонні розмови та потім розголошує їх. "Подібні провокації можуть негативно вплинути на стан того чи іншого банку, а зрештою і банківської системи в цілому", – заявила вона.

Рожкова пояснила, що в неї постійно відбувається діалог із "проблемними" банками.

У жовтні у Ріжкової провели обшук у зв'язку з аферами в банку "Михайлівський" – і вилучили мобільний телефон.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вже заявила, що записи розмов керівництва НБУ "з керівниками російського банку" докладено у скаргу до СБУ щодо збільшення присутності російських банків в Україні.

Тимошенко також стверджує, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева знищила вже 84 банки, а зусиллями голови Фонду гарантування вкладів Костянтина Ворушиліна активи ліквідованих банків оцінено в 99 млрд грн. замість 448 млрд грн.

Олена Рощенко, УП

Теми: НБУ СБУ прослуховування
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