Тишу на Донбасі порушують менше, але сили не відведено – Хуг

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 13:45

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж останнього тижня відзначила зменшення випадків порушення режиму припинення вогню на сході України.

Про це сказав перший заступник керівника СММ ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу у п’ятницю, продемонструвавши інфографіку, яка показує динаміку у порівнянні з позаминулим тижнем.

 

За його словами, за минулий тиждень місія зафіксувала 414 вибухів, спричинених пострілами із різних видів зброї.

"Порівняно з позаминулим тижнем минулого тижня спостерігається зменшення випадків порушення режиму припинення вогню", – сказав Хуг, але наголосив, що ситуація далека від ідеальної і досі є потреба вилучення чи огородження небезпечних предметів.

Хуг також наголосив, що сторони не вповні виконали вимогу щодо відведення важкого озброєння на безпечну відстань.

"Цього тижня сторони не завершили відведення сил у трьох точках на сході України (Петрівське, Золоте, Станиця Луганська – ред.) – за два місяці після підписання рамкової угоди", – заявив представник місії ОБСЄ.

Хуг наголосив, що біля Станиці Луганської спостерігачі продовжують бачити військових і техніку у місцях, визначених для відведення сил.

"Це абсурдна ситуація, коли хвіст виляє собакою", – сказав він.

Хуг обурився, що військові не думають про інтереси цивільних людей.

Так, коли обстрілювали Мар'їнку у вівторок, то артилерійські снаряди вибухали поруч зі школою.

А 16-річний хлопець підірвався на міні біля Ясного. Юнак не мав документів, тому йшов через заміновані поля, а не через визначені пункти перетину.

Та й на визначених для перетину лінії розмежування пунктах людям не гарантована безпека. Зокрема, три людини загинули на КПВВ в Оленівці від вибуху українського снаряду, сказав Хуг

На його думку, правила перетину мають бути спрощені.

Хуг також сказав, що дітям у Мар'їнці, Дебальцевому та Ясному потрібно, щоб люди у костюмах і люди у камуфляжі дотримувалися домовленостей.

Він також наголосив, що 600 тисяч людей у Луганській області, ймовірно, будуть зустрічати свята без електрики та опалення, бо бойовики не заплатили за ресурси Україні. "Червоний хрест" сплачував ці послуги останні два місяці, але з 1 грудня організація не покриватиме ці витрати.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас ОБСЄ бойові дії АТО Мінські угоди
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IP: 193.46.66.---Sergio_S25.11.2016 14:16
Хуг обурився, що військові не думають про інтереси цивільних людей.

Йопнутый он, этот Ху... Хуг. В ПЕРВУЮ очередь война продолжается, потому что Хуг не признает очевидной открытой всем вещи, что это не гражданская война, а прямое вторжение и оккупация украинских земель Расеей. Восстановление контроля над границей со стороны Украины приведет к полному прекращению военных действий
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