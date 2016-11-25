МВС не буде силою розблоковувати СІЗО з "беркутівцями" – Аваков

Міністерство внутрішніх справ вступати у силовий конфлікт із протестувальниками, які блокують під Лук'янівським СІЗО вивезення "беркутівців" на суд у справі вбивств євромайданівців.

Про це у Facebook повідомив глав МВС Арсен Аваков.

"Янукович вже достатньо спровокував крові та бід в Україні. МВС не буде брати участь у черговій провокації московської маріонетки і вступати у силовий конфлікт із протестувальниками. Тим більш, що точка зору і мотиви цих людей нам зрозумілі і багато у чому ми їх поділяємо", – пише Аваков.

В той же час міністр запевнив, що "Національна поліція та Нацгвардія забезпечать доставку підсудних у суд як тільки буде технічна можливість, і при цьому нам не будуть нав'язувати участь у провокації, яку розігрує екс-президент-втікач під диктовку країни-агресора".

Як повідомлялося, Святошинський суд у п'ятницю переніс засідання, на якому повинні допитати екс-президента Віктора Януковича на 28 листопада 13.00 годину у справі злочинів на Майдані.

Причиною переносу засідання стало недоставлення до суду обвинувачуваних - "беркутівців", які перебувають у Лук'янівському СІЗО у Києві.

УКраїнська правда