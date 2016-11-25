МВС не буде силою розблоковувати СІЗО з "беркутівцями" – Аваков

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 14:08

Міністерство внутрішніх справ вступати у силовий конфлікт із протестувальниками, які блокують під Лук'янівським СІЗО вивезення "беркутівців" на суд у справі вбивств євромайданівців.

Про це у Facebook повідомив глав МВС Арсен Аваков.

"Янукович вже достатньо спровокував крові та бід в Україні. МВС не буде брати участь у черговій провокації московської маріонетки і вступати у силовий конфлікт із протестувальниками. Тим більш, що точка зору і мотиви цих людей нам зрозумілі і багато у чому ми їх поділяємо", – пише Аваков.

В той же час міністр запевнив, що "Національна поліція та Нацгвардія забезпечать доставку підсудних у суд як тільки буде технічна можливість, і при цьому нам не будуть нав'язувати участь у провокації, яку розігрує екс-президент-втікач під диктовку країни-агресора".

Як повідомлялося, Святошинський суд у п'ятницю переніс засідання, на якому повинні допитати екс-президента Віктора Януковича на 28 листопада 13.00 годину у справі злочинів на Майдані.

Причиною переносу засідання стало недоставлення до суду обвинувачуваних - "беркутівців", які перебувають у Лук'янівському СІЗО у Києві.

УКраїнська правда

Теми: Янукович
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Коментарі — 8
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IP: 93.74.55.---ЦЮК25.11.2016 15:42
Іван Колот:
Ще б пак - хіба може Аваков кидати своїх людей на ... своїх же людей?! Вони йому всі незабаром знадобляться... :))
Він може кидати своїх людей на Сашка "Білого" і таких інших які становлять загрозу аваковому клану.
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IP: 37.229.144.---Іван Колот25.11.2016 15:07
ВіВіСі сором"язливо не вказало причину недоставлення звинувачених до суду.... Отака вона, європейська об"єктивність .... :))
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IP: 37.229.144.---Іван Колот25.11.2016 14:48
Ще б пак - хіба може Аваков кидати своїх людей на ... своїх же людей?! Вони йому всі незабаром знадобляться... :))
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IP: 46.202.177.---olgk25.11.2016 14:31
Лаконичненко! Больше никаких комментариев и не надо КОМУ ЭТО НАДО :) !!! ИМХО
А вот Украину выставили в мягко сказать... в неприглядном свете ;(
До тех пора пока "любой", одев камуфляж и объявив себя "активистом" организации ЁКЛМН, будет безнаказанно качать права в нарушение ЗАКОНА и ему за это ничего не будет в Украине будет бардак, ИМХО!
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IP: 91.209.118.---Michael_0525.11.2016 14:27
Так эти люди устраивают провокации в пользу марионетки или это люди, чью "точку зрения мы понимаем и разделяем"?
Или провокация это то, что марионетка согласилась ответить на вопросы? Что-то совсем господин министр запутал (
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