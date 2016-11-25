Адвокат Януковича: про підготовку блокування СІЗО було відомо заздалегідь

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 14:37

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк стверджує, що про підготовку блокування вивезення "беркутівців" з Лук'янівського СІЗО на суд було відомо ще в четвер.

Про це він заявив в Ростові-на-Дону під час підходу до журналістів разом з Януковичем після закриття засідань суду.

"Вже вчора почала поширюватися інформація про можливе блокування київського слідчого ізолятора з метою зриву сьогоднішнього засідання. Не було зроблено з боку поліції жодних необхідних юридичних дій, спрямованих на забезпечення доставки підсудних до суду", – заявив він.

За словами Сердюка, і правоохоронці, і ті, хто блокував, допустили кримінальне правопорушення і повинні бути покарані.

"Я звертаюся до генерального прокурора з вимогою ... порушити кримінальну справу за цими двома фактами і забезпечити негайне розслідування", – сказав адвокат.

Як відомо, у п'ятницю повинен був відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок була налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців"засідання було перенесенона понеділок на 13:00 за київським часом.

Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора".

Адвокат "беркутівців" подав до ГПУ заяву про злочин з цього приводу.

Олег Шанковський, УП

Теми: Янукович Беркут СІЗО
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IP: 37.229.144.---Іван Колот25.11.2016 15:01
Злочинна бездіяльність з боку Авакова підкріплена його ж офіційною заявою...
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