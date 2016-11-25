У "Правому секторі" ще не знають, чи блокуватимуть "беркутівців" у понеділок
Представники "Правого сектору" ще не знають, чи блокуватимуть вивезення "беркутівців" з Лук'янівського СІЗО у суд над Віктором Януковичем в понеділок.
Про це він заявив "Українській правді", коментуючи блокування цього СІЗО у п'ятницю.
За його словами, це залежить від того, чи буде у "Правого сектора" інформація про заплановані спроби випустити цих "беркутівців" по дорозі до суду. Він запевнив, що у п'ятницю таку інформацію активісти отримали з власних джерел.
"Якщо існуватиме можливість, що їх спробують випустити, ми будемо блокувати", – сказав Скоропадський.
Він також запевнив, що "Правий сектор" виступає за проведення цього суду і за максимально жорстоке покарання цих "беркутівців".
"Ми хочемо, щоб суд відбувся і щоб вони отримали по 15, 20 років чи пожиттєве ув'язнення. Але не допустимо їх звільнення", – заявив він.
Як відомо, у п'ятницю повинен був відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок була налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців" засідання було перенесено на понеділок на 13:00 за київським часом.
Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора".
Адвокат "беркутівців"подав до ГПУ заяву про злочинз цього приводу. Адвокат Януковича також закликав генпрокурора відреагувати на цю подію.
Олег Шанковський, УП
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А який, взагалі, сенс у перешкоджанні допиту Януковича? На мій погляд, такий допит, якщо б він відбувся, ураховуючи досить невеликі розумові здібності цього суб'єкта, міг би дати результат, - в тому сенсі, що Янукович міг би відповісти (сам того не підозрюючи) на деякі правильно поставлені запитання.
А вот с блокированием беркутовцев в СИЗО ситуация абсолютно не ясна: зачем???