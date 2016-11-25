У "Правому секторі" ще не знають, чи блокуватимуть "беркутівців" у понеділок

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 15:02

Представники "Правого сектору" ще не знають, чи блокуватимуть вивезення "беркутівців" з Лук'янівського СІЗО у суд над Віктором Януковичем в понеділок.

Про це він заявив "Українській правді", коментуючи блокування цього СІЗО у п'ятницю.

За його словами, це залежить від того, чи буде у "Правого сектора" інформація про заплановані спроби випустити цих "беркутівців" по дорозі до суду. Він запевнив, що у п'ятницю таку інформацію активісти отримали з власних джерел.

"Якщо існуватиме можливість, що їх спробують випустити, ми будемо блокувати", – сказав Скоропадський.

Він також запевнив, що "Правий сектор" виступає за проведення цього суду і за максимально жорстоке покарання цих "беркутівців".

"Ми хочемо, щоб суд відбувся і щоб вони отримали по 15, 20 років чи пожиттєве ув'язнення. Але не допустимо їх звільнення", – заявив він.

Як відомо, у п'ятницю повинен був відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок була налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців" засідання було перенесено на понеділок на 13:00 за київським часом.

Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора".

Адвокат "беркутівців"подав до ГПУ заяву про злочинз цього приводу. Адвокат Януковича також закликав генпрокурора відреагувати на цю подію.

Олег Шанковський, УП

Теми: Правий сектор Янукович
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Коментарі — 2
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IP: 193.46.66.---Sergio_S25.11.2016 15:23
treanon:
А який, взагалі, сенс у перешкоджанні допиту Януковича? На мій погляд, такий допит, якщо б він відбувся, ураховуючи досить невеликі розумові здібності цього суб'єкта, міг би дати результат, - в тому сенсі, що Янукович міг би відповісти (сам того не підозрюючи) на деякі правильно поставлені запитання.
Вы как маленький, честное слово. Да с чего вы взяли что это чудило само говорить будет? Он будет повторять слова суфлера.

А вот с блокированием беркутовцев в СИЗО ситуация абсолютно не ясна: зачем???
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IP: 93.75.43.---treanon25.11.2016 15:10
А який, взагалі, сенс у перешкоджанні допиту Януковича? На мій погляд, такий допит, якщо б він відбувся, ураховуючи досить невеликі розумові здібності цього суб'єкта, міг би дати результат, - в тому сенсі, що Янукович міг би відповісти (сам того не підозрюючи) на деякі правильно поставлені запитання.
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