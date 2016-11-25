У "Правому секторі" ще не знають, чи блокуватимуть "беркутівців" у понеділок

Представники "Правого сектору" ще не знають, чи блокуватимуть вивезення "беркутівців" з Лук'янівського СІЗО у суд над Віктором Януковичем в понеділок.

Про це він заявив "Українській правді", коментуючи блокування цього СІЗО у п'ятницю.

За його словами, це залежить від того, чи буде у "Правого сектора" інформація про заплановані спроби випустити цих "беркутівців" по дорозі до суду. Він запевнив, що у п'ятницю таку інформацію активісти отримали з власних джерел.

"Якщо існуватиме можливість, що їх спробують випустити, ми будемо блокувати", – сказав Скоропадський.

Він також запевнив, що "Правий сектор" виступає за проведення цього суду і за максимально жорстоке покарання цих "беркутівців".

"Ми хочемо, щоб суд відбувся і щоб вони отримали по 15, 20 років чи пожиттєве ув'язнення. Але не допустимо їх звільнення", – заявив він.

Як відомо, у п'ятницю повинен був відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок була налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців" засідання було перенесено на понеділок на 13:00 за київським часом.

Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора".

Адвокат "беркутівців"подав до ГПУ заяву про злочинз цього приводу. Адвокат Януковича також закликав генпрокурора відреагувати на цю подію.

Олег Шанковський, УП