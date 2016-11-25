Путін отримав "Красаву" від Інфантіно

00
2
П'ятниця, 25 листопада 2016, 15:52

Президент ФІФА Джанні Інфантіно подарував президенту Росії Володимиру Путіну створений для матчів Кубка конфедерацій 2017 року м'яч "Красава".

Інфантіно вручив свій презент під час зустрічі з російським лідером, повідомляє ТАСС.

Путін отримав
Путін отримав "Красаву"
Михайло Метцель, ТАСС

Путін у відповідь зазначив, що в Росії дуже люблять футбол і він сподівається, що ця любов виразиться у високій якості проведення Кубка.

Інфантіно подякував російському лідеру й уряду РФ за активну співпрацю в підготовці майбутніх змагань.

Він нагадав, що вже 20 років займається організацією футбольних турнірів.

"Мій досвід співпраці з Російською Федерацією, той рівень прихильності справі з боку уряду на найвищому рівні – це щось безпрецедентне", – сказав президент ФІФА.

"Я впевнений, що нас чекають два чудові літа (2017 і 2018 років, коли пройдуть Кубок конфедерацій і Чемпіонат світу з футболу), які дозволять багатьом відкрити для себе Росію, якої, можливо, вони не знали", – додав Інфантіно.

Кубок конфедерацій в 2017 році відбудеться в Росії, як і Чемпіонат світу з футболу у 2018 році.

Adidas 2017 Confed Cup Krasava official match ball
Adidas 2017 Confed Cup Krasava official match ball
footyheadlines.com

Дизайн м'яча за назвою "Красава" представили 11 листопада. Вперше його використовують у дружньому матчі між Росією й Румунією, пише Footy headlines.

Як відомо, 2014 році обговорювалася можливість позбавити Росію права проводити Чемпіонат світу з футболу 2018 року через військову інтервенцію РФ на територію України.

У 2016 році колишній віце-прем'єр Великобританії Нік Клегг закликав відібрати у Росії право на проведення чемпіонату світу 2018 року через ситуацію в Сирії.

Теми: Путін спорт Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Експерта, який розслідував справу Литвиненка, знайшли зарізаним 25 листопада 2016, 16:58
Виправдовуючи зло 25 листопада 2016, 16:14
Рейтинг Путіна росте другий місяць поспіль 23 листопада 2016, 17:43
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.238.19.---Martin Palo25.11.2016 17:16
Kotia:
два лисих гондураса ??
А ты лом перекуси от злости! Может, полегчает!?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 195.138.81.---Kotia25.11.2016 16:35
два лисих гондураса ??
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Драбинко, який свідчив проти Новинського, залишає Україну
Президент дозволив штрафувати канали і радіо за сепаратизм
Аваков анонсував деокупацію Донбасу в найближчі 2 роки
У "Правому секторі" ще не знають, чи блокуватимуть "беркутівців" у понеділок
Усі новини
Black Friday

Де шукати знижки на українські марки

Відео

7 найпопулярніших відео зі світових TEDx конференцій