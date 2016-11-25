Саакашвілі каже, що силовики не дають звезти людей на його мітинг

Екс-голова одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі стверджує, що влада намагається перешкодити проведенню його мітинга в неділю в Києві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Коли влада дізналася про майбутній захід цього тижня, нам стали створювати всілякі перепони. СБУ обдзвонила всіх перевізників, щоб перешкодити людям приїхати в столицю. Нам щодня розповідають про підготовку провокацій. Банкова намагається повністю дискредитувати вуличний протест, прикриваючись "планом Шатун", – вважає він.

Саакашвілі додав, що влада також хоче привести на мітинг "тітушок", щоб представити його проплаченим. Він запевнив, що ніколи не організовуватиме проплачені мітинги.

"Остання Зима з цим Парламентом" – назва нашої акції в неділю. Ми хочемо, щоб, в рамках чинного законодавства, були призначені позачергові вибори. Ми хочемо, щоб було змінено законодавство, що дозволить новій крові увійти в наступний парламент", – заявив він.

Саакашвілі також вважає, що наступна революція, якщо відбудеться, "може обернутися значно більшими втратами".

Українська правда