Саакашвілі каже, що силовики не дають звезти людей на його мітинг

00
2
П'ятниця, 25 листопада 2016, 16:36

Екс-голова одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі стверджує, що влада намагається перешкодити проведенню його мітинга в неділю в Києві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Коли влада дізналася про майбутній захід цього тижня, нам стали створювати всілякі перепони. СБУ обдзвонила всіх перевізників, щоб перешкодити людям приїхати в столицю. Нам щодня розповідають про підготовку провокацій. Банкова намагається повністю дискредитувати вуличний протест, прикриваючись "планом Шатун", – вважає він.

Саакашвілі додав, що влада також хоче привести на мітинг "тітушок", щоб представити його проплаченим. Він запевнив, що ніколи не організовуватиме проплачені мітинги.

"Остання Зима з цим Парламентом" – назва нашої акції в неділю. Ми хочемо, щоб, в рамках чинного законодавства, були призначені позачергові вибори. Ми хочемо, щоб було змінено законодавство, що дозволить новій крові увійти в наступний парламент", – заявив він.

Саакашвілі також вважає, що наступна революція, якщо відбудеться, "може обернутися значно більшими втратами".

Українська правда

Теми: Саакашвілі мітинги
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі анонсував відкриту Раду свого нового "Руху" 19 листопада 2016, 20:08
Саакашвілі заявив, що автором "Шатуна" є лідер фракції БПП Гринів 19 листопада 2016, 11:50
Саакашвілі задекларував квартиру дружини і її будинок у Нідерландах 18 листопада 2016, 16:08
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.54.180.---true4325.11.2016 17:09
Тоже делал и Янукович.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко25.11.2016 16:57
Дежавю 2014. На горизонті показався липецьк.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Драбинко, який свідчив проти Новинського, залишає Україну
Президент дозволив штрафувати канали і радіо за сепаратизм
Аваков анонсував деокупацію Донбасу в найближчі 2 роки
У "Правому секторі" ще не знають, чи блокуватимуть "беркутівців" у понеділок
Усі новини
Black Friday

Де шукати знижки на українські марки

Відео

7 найпопулярніших відео зі світових TEDx конференцій