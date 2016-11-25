Експерта, який розслідував справу Литвиненка, знайшли зарізаним

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 16:58

Експерт з радіації Метью Панчер, який розслідував загибель агента російських спецслужб Олександра Литвиненка, знайдений мертвим у своєму будинку в Дрейтоні (Оксфордшир, Великобританія).

Про це пише Ліга з посиланням на The Times.

Панчер помер від втрати крові після численних ножових поранень. Коронер ухвалив, що Панчер вчинив самогубство.

Однак один з детективів вважає, що він не зміг би залишатися в свідомості, завдаючи собі ці удари, пише Mirror.

Видання уточнює, що Панчера знайшли з пораненнями рук, шиї і верхнього відділу черевної порожнини. Ознак того, що він чинив опір, немає, так само як і слідів крові інших людей.

В цілому, патологоанатоми не виключають, що до смерті Метью Панчера могли бути причетні інші особи.

За п'ять місяців до загибелі експерт по радіації приїжджав до Росії.

Як відомо, 21 січня 2016 року у Лондоні оприлюднили доповідь головуючого судді Високого суду Лондона сера Роберта Оуена, що містить висновки про причетність президента РФ Володимира Путіна до вбивства офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в 2006 році.

Теми: Путін Велика Британія кримінал
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Коментарі — 2
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IP: 195.138.81.---Kotia25.11.2016 17:11
Це певно так само, як міністр Кравченко застрелився... ))
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IP: 195.138.81.---Kotia25.11.2016 17:10
Це певно так само, як міністр Кравченко застрелився... ))
ВідповістиЗ цитатою
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