Пожежі в Ізраїлі трохи вщухли, але все ще інтенсивні

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 17:16

Інтенсивність пожеж в Ізраїлі в п'ятницю дещо знизилася, проте зупинити їх поширення поки що не вдається.

Про це повідомляє видання Newsru.co.il.

"У ніч на 25 листопада виникали нові осередки загоряння в районах Назарету, біля Бейт-Шемеша та Єрусалиму. Про нові пожежі в районі Хайфи вночі не повідомлялося, але вранці надійшла інформація, що виникли нові осередки загоряння. Найбільш небезпечні в даний час лісові пожежі в районі Харашим в Галілеї, в районі Шаар а-Гай під Єрусалимом, в Бейт-Меїрі під Бейт-Шемешем і в Хайфі", – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що в четвер сильні пожежі в Хайфі заподіяли значної шкоди житловим будинкам та громадським будівлям, інфраструктурі, приватному і громадському транспорту. Постраждали понад 100 осіб, близько 20 з них ще залишаються в лікарнях. Близько 75 тисяч жителів міста були евакуйовані. За даними пожежної служби, в Хайфі від пожеж постраждали близько 700 одиниць житла.

Близько 14:00 поліція повідомила, що всі евакуйовані мешканці Хайфи можуть повернутися, крім тих, чиї будинки були серйозно пошкоджені вогнем.

На думку влади, мова йде про навмисні підпали, здійснених на ґрунті національної ненависті.

За даними синоптиків, дощі в Ізраїлі не очікується до 30 листопада.

Як відомо, раніше Україна відправила до Ізраїлю два пожежних літаки. У п'ятницю прес-служба президента повідомила, що він провів телефонну розмову з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху, під час якої той висловив подяку за цю допомогу.

Також до гасіння пожеж приєдналася авіація Туреччини, Італії, Франції, Азербайджану, Великобританії, Росії, Єгипту та Кіпру.

Теми: Ізраїль надзвичайна подія
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