Вивозив лише особисте, ручною поклажею – Янукович

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 19:03

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що вивозив з України у 2014 році виключно ручну поклажу.

Про це він заявив під час прес-конференції у п'ятницю, відповідаючи на питання, скільки грошей він вивіз з України.

"Що стосується будь-яких грошей, якихось казкових про які писали, на сьогоднішній день в жодному банку не знайдено і центу моїх грошей. У мене не було і немає ніяких рахунків", - сказав він.

"Я з України нічого не вивозив, окрім особистих речей, які були ручною поклажею. І сьогодні всі ці розслідування, які були протягом трьох років, показали, що насправді як і майдан, який виник на брехні, на фальсифікаціях, були підготовленою пропагандою", - сказав він.      

Як відомо, 18 червня набув чинності закон про позбавлення Віктора Януковича звання президента України.

Верховна Рада проголосувала за нього 4 лютого, а 9 лютого документ направили на підпис президенту.

Янукович втік із України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.

Українська правда, відео - Громадське ТБ

Теми: Янукович Майдан
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Коментарі — 3
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IP: 194.88.220.---vicor25.11.2016 20:56
Хам в чергове продемонстрував що він розумово відсталий, але проблема в тих, хто за нього голосував, бо там ще нижчий рівень
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IP: 193.107.245.---b24125.11.2016 20:41
Вместо того, что б проводить реформы, народу показывают очередное шоу.
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IP: 194.9.71.---ReAlex25.11.2016 19:49
youtu. be/HXK5rBQnEV0
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