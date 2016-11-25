Янукович про військових РФ на Донбасі: Це приїхали родичі

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 20:25

Екс-президент Віктор Янукович вважає, що на Донбасі немає російських військових.

Про це він сказав під час прес-конференції у Ростові-на-Дону.

Відповідаючи на питання про те, чи є на Донбасі російські військові, Янукович заявив, що в Україну з початку конфлікту їхало багато найманців, в тому числі з Європи, на яких натрапив він сам.

"Коли мій кортеж рухався в бік Криму, в районі Мелітополя була засідка, і наша передова група їх виявила. Вони побачили людей без розпізнавальних знаків, почули іноземну мову. Напевно, це були найманці. Нам вдалося втекти від цієї пастки", - сказав Янукович .

При цьому він заявив, що з Росії в Україну їхали добровольці, яких не можна назвати найманцями.

"На Україну їхало багато добровольців, найманців, не тільки з РФ, а з Європи, Франції, Італії, Балканських країн, ну і з Росії. Чому з Росії більше? Тому що зв'язки, які були між сусідніми регіонами, вони були досить тривалі і родинні", - заявив Янукович.

Він розповів, що на Донбас з Росії їхали родичі.

"Особливо з Ростовської області, Кубані, дуже багато людей приїжджали допомогти близьким, родичам", - сказав Янукович.

"Як їх можна назвати найманцями? Добровольці", - сказав Янукович.

"Що стосується російських військових. Інтерес списати все на Росію - величезний. Одна з причин, чому Україна стала заручником такої політики, і її територію намагаються використовувати, щоб впливати на Росію, - здійснити тиск на Росію", - заявив він.

При цьому Янукович розповів, що прочитав інтерв'ю Генрі Кіссінджера, але згадати хто це, йому допоміг ведучий прес-конференції Гусман.

Відповідаючи на питання про суди в РФ, зокрема про вироки Сенцову, Кольченку, Клиху, Карпюку, Савченко, Янукович відповів: "Якщо говорити про європейські принципи, то в Європі не обговорюють, яке рішення приймає суд".

Як відомо, у березні СБУ заявляла, що на окупованому Донбасі перебуває до 6 тисяч російських військових, а кількість членів НВФ приблизно 40 тисяч.

При цьому з початку конфлікту, за даними СБУ, на Донбасі загинули понад 1600 військових РФ

Міноборони РФ востаннє публікувало статистику по втратах в 2009 році. Згідно з тими даними, в 2008 році загинув 471 військовослужбовець, половина з яких покінчили життя самогубством. Однак згідно з даними російського казначейства, за статтею про відшкодування витрат на поховання Міноборони РФ витратило 5,4 млн руб. в 2013 році і 4,8 млн руб. в 2014 році, а в 2015 році -  6 млрд руб.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Янукович Донбас Сенцов Савченко
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Коментарі — 4
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IP: 77.123.67.---Volodymyr Shchuryk25.11.2016 21:35
Як казала моя мати, - не люблю, коли хтось помре і дивиться!..
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IP: 94.100.212.---НашУкраїнець25.11.2016 20:43
Українська Правда, майте повагу до людей, приберіть цю путінську шістку. Через цю гниду, гинуть наші люди на Донбасі, ми втратили Крим, і загинула небесна сотня. Геть Яника з українського ефіру! Нас не цікавить що це чмо думає!!!
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IP: 46.200.80.---bop194925.11.2016 20:31
от тут цей блазень і сів-блазень Путіна
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IP: 94.178.87.---sensor+225.11.2016 20:29
УП, имейте совесть, уберите его нах%й из новостей.
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