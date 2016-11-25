На телеканалі "Дождь" заявляють, що їхня знімальна група зникла в Донецьку

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 20:49

Телеканал "Дождь" повідомляє про те, що в Донецьку зникла їхня знімальна група.

Згідно з інформацією, кореспонденти Сергій Ерженков та Василь Полонський припинили виходити на зв'язок в п'ятницю, 25 листопада.

Перед зникненням Полонський встиг повідомити редакції, що знімальна група затримана так званим "Міністерством державної безпеки" самопроголошеної "ДНР".

На гарячій лінії "МДБ" "Дождю" повідомили, що в п'ятницю арештів відомство не проводило.

Знімальна група телеканалу отримала акредитацію для роботи в Донецьку як в СБУ України, так і у бойовиків.

На окуповану територію журналісти пройшли в четвер з території України. На території "ДНР" журналісти "Дождя" планували зняти серію сюжетів для ефіру і сайту телеканалу. У четвер вони записали інтерв'ю з так званим колишнім секретарем "Ради безпеки "ДНР" Олександром Ходаковським.

Сам Ходаковський заявив "Дождю", що "здогадується, що журналістів затримали для профілактичної бесіди, тому що прес-секретар так званого ["прем'єр-міністра "ДНР" Олександра] Захарченка перевищила свої повноваження і дала акредитацію журналістам "Дождя" без відома самого Захарченка".

Сама Олена Алексєєва, помічниця Захарченка, сказала, що не знає про затримання журналістів.

Теми: ЗМІ Донецьк
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