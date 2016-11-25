Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні випробовування України

Україна не планує проводити ракетні випробування в Керчинській протоці.

Так секретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував заяву Федерального агенства повітряного транспорту щодо "порушень українською стороною російського повітряного простору під час випробувань ракетної зброї".

"Істерика Росіі про те, що Україна, порушуючи всі міжнародні угоди, в односторонньому порядку прийняла рішення щодо проведення ракетних випробувань у "суверенному повітряному просторі Російської Федерації" позбавлена здорового глузду", - сказав він.

За словами Турчинова, відповідно до всіх міжнародних угод, суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керчинської протоки.

"У цьому районі Україна не планує проводити ракетних випробувань. Вся інша територія на захід від Керчинської протоки є суверенним повітряним простором України", - зазначив він, додавши, що ракетні випробування Україна проводить в межах всіх міжнародних зобов'язань та договорів.

"Тому просимо РФ не заважати випробуванням своїми істериками і провокаціями", - підсумував Турчинов.

Як відомо, Міноборони РФ в п'ятницю запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

Українська правда