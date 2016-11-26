У ДТП під Мар’їнкою постраждало 7 осіб і немовля

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Субота, 26 листопада 2016, 00:10

У Донецькій області неподалік від Маріїнського блокпосту в дорожньо-транспортній пригоді постраждали 7 осіб, у тому числі 11-місячна дитина.

Про це повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області.

"Неподалік від Маріїнського блокпосту автомобіль ВАЗ-2141 зіткнувся з автомобілем "Ланос". В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 7 жителів окупованого Донецька, у тому числі 11-місячна дитина", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, в результатіДТПводій і двоє пасажирів ВАЗ-2141 отримали переломи, а чотири особи, у тому числі й дитина, які знаходилися в іншій машині, - незначні ушкодження.

Всі учасники ДТП - жителі Донецька, вони доставлені в Курахівську лікарню.

Теми: Донецьк ДТП
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