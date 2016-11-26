Лещенко готовий судитися з ГПУ через провадження проти нього

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Субота, 26 листопада 2016, 00:48

В ході допиту в Управлінні з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури, який тривав п'ять з половиною годин, Сергій Лещенко вимагав, щоб кримінальне провадження щодо нього було передано в НАБУ.

Як повідомив адвокат Лещенка Дмитро Лошаков після допиту, він стосувався факту придбання квартири, щодо якої вже здійснювалася перевірка НАБУ, яка не знайшла в діях Сергія Лещенка складу кримінального правопорушення.

За словами Лошакова, Генпрокуратура відмовляється передавати порушене стосовно Сергія Лещенка кримінальне провадження в НАБУ, хоча тільки антикорупційне бюро має право проводити розслідування за цією статтею кримінальної справи.

"Незважаючи на це, Генпрокуратура, свідомо порушуючи закон, відкрила кримінальне провадження за статтею "незаконне збагачення", хоча воно має розслідуватися НАБУ. В ході сьогоднішнього допиту ми заявили про порушення закону і зажадали передати матеріали справи до компетентних органів. Якщо Генпрокуратура не виконає закон, будемо звертатися до суду", - сказав адвокат Сергія Лещенка Дмитро Лошаков.

В ході допиту слідчий повідомив, що старшим прокурором в даному кримінальному провадженні є заступник генпрокурора Юрій Столярчук. Саме в підпорядкуванні Столярчука знаходиться одіозний департамент Кононенко-Грановського в Генпрокуратурі.

Раніше Генпрокуратура повідомляла, що почала розслідування законності придбання Лещенком квартири.

Як відомо, НАЗК почав цю перевірку 20 вересня, отримавши матеріали від НАБУ.

Бюро встановило, що в діях Лещенка є склад адміністративного, але не кримінального правопорушення.

Теми: Лещенко Генпрокуратура НАБУ
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IP: 132.208.12.---pylypivan26.11.2016 01:47
Методів залякування з СРСР та шантажу ніхто не відміняв. Якщо передати в "самий справедливий" суд тоді також не відомо який буде результат. Було би смішно як би не було так сумно.
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