Касько: Слідство мало не допустити допиту Януковича в якості свідка

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Субота, 26 листопада 2016, 06:49

Допит Януковича в статусі свідка захисту беркутівців – не на користь звинувачення, і прокурори мали б зробити все, щоб не допустити цієї процедури.

Про це заявив екс-заступник Генерального прокурора України Віталій Касько в ефірі телеканалу ZIK, пише Укрінформ.

Касько, зокрема, вважає, що сама така процедура не вигідна стороні звинувачення.

"Це було клопотання сторони захисту. Воно було явно не на користь сторони звинувачення. Очевидно, що допит свідка ще й на стороні захисту беркутівців  - це не той статус, в якому мав би виступати Янукович. Проте суд прийняв таке рішення. І запит був направлений до Росії", -підкреслив він

Касько також висловив сумніви в ефективності цього процесу.

"Стороні обвинувачення треба було робити все, щоб не допустити задоволення клопотання про допит Януковича в якості свідка в справі екс-беркутівців. Треба було переконувати суд не робити цього, обґрунтовувати, що для такої процедури немає жодних підстав. Тепер все, що залишається стороні обвинувачення, – робити все задля того, щоб звести до мінімуму негативні наслідки цього допиту саме для цього кримінального провадження, в тому числі – і для кримінального провадження, в якому фігуруєЯнуковичяк свідок", - вважає він.

Як відомо, у п'ятницю повинен був відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок був налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців", яких представники "Правого сектору" заблокували в Лук'янівському СІЗО, засідання було перенесене на понеділок на 13:00 за київським часом.

Теми: Янукович Касько суд Майдан
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Коментарі — 1
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IP: 91.225.121.---DND26.11.2016 08:25
За цю аферу відмазу Януковича вищі посадові бурбони держави повинні відповісти і сісти до цугундера. Де люстрація агентури Кремля?
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