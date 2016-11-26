На Одещині невідомі на бульдозері знищили виноградники французького винороба

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Субота, 26 листопада 2016, 10:23

В Одеській області невідомі на бульдозері знищили виноградники французького винороба Крістофа Лакарена, який виробляє вино у Шабо. 

Як повідомляє Думская.net, про те, що бульдозер заїхав на територію господарства та почав викорчовувати виноград, стало відомо вранці 25 листопада.

"Дружина викликала поліцію. Склали протокол", - зазначив Лакарен. 

Те, що сталося, винороб пов'язує з бажанням забудувати землі під виноградниками.  За його словами, земля перебуває в оренді у пайовиків з 2007 року на 15 років.

"Це рейдерська операція на моїй території, тому що зараз стало прибутково просто забудовувати виноградники", - заявив Лакарен. 

Також він зазначив, що у нього знову почалися проблеми з контролюючими органами.

"Повний комплекс лабораторних досліджень та технолога можна було отримати у Таїровському інституті, але тепер знову вимагають свою експертизу. Це один крок вперед і три назад. А Європа - це не так. Вони знищують дрібних виробників і конкуренцію.  Боюся, що через пару тижнів я можу опинитися взагалі без виноградників і мені доведеться виїхати ", - повідомив Лакарен. 

Лакарен також звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із закликом втрутитися у ситуацію.

ід час останнього перебування у Франції ви особисто зобов'язалися забезпечити безпеку французьких інвестицій, які стикаються з рейдерами. Я прошу вас втрутитися", -  зазначив він.

Як відомо, французький винороб Крістоф Лакарен понад 10 років мешкає у н.п. Шабо.  Плантації виноградників частково перебувають на його землі, частково - на орендованій з 2007 року, саме за орендовану ділянку і тривають земельні суперечки.

Теми: Одеса інвестиції
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Коментарі — 3
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IP: 176.106.204.---4yk26.11.2016 11:54
Самі працювати не хочуть і іншим не дають, бидло, інших слів нема... Де були ваші бульдозери коли треба було викорчовувати російські бази з Криму, після харківських угод?
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IP: 178.150.152.---TKorolkov26.11.2016 10:33
Всем этим произволом руководила БПП-ровская гнида Гончаренко на зло Саакашвили, который начал возрождать виноделие в Одесской области.
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IP: 91.199.93.---chesno126.11.2016 10:28
бежать надо из этой страны. кто ещё не понял?
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