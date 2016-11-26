Рух транспорту у центрі Києва тимчасово обмежать

Під час вшанування пам'яті жертв Голодомору у центрі Києва буде тимчасово обмежено рух транспорту.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

"26 листопада у зв’язку з проведенням у столиці заходів до вшанування пам’яті жертв Голодомору з 13:00 до 16:00 на вул. Лаврській (від площі Слави до перехрестя з вул. Цитадельною), Михайлівській площі, вул. Десятинній, вул. Трьохсвятительській можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

На цей час у рух тролейбусів маршруту №38 та автобусів маршруту № 24 вносяться зміни.

Зокрема, тролейбуси маршруту №38 курсуватимуть за напрямком руху ст. м. "Видубичі" – вул. Кіквідзе – б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної (пров. Щорса); автобуси маршруту №24 курсуватимуть за таким напрямком руху: Музей історії України в Другій світовій війні – вул. Цитадельна – вул. Московська – вул. Грушевського, далі за діючою трасою.

Українська правда