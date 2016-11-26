В МЗС Франції підтвердили: "нормандська" зустріч відбудеться 29 листопада

Голови МЗС України, Франції, Німеччини та Росії зустрінуться 29 листопада у Мінську для обговорення імплементації домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Франції Александр Жоржіні, передає Reuters.

"Зустріч у Мінську дозволить нам перевірити, що було зроблено, а що не зроблено з часу жовтневої зустрічі в Берліні", - сказав прес-секретар МЗС Франції, додавши, що зустріч відбудеться 29 листопада.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція запропонувала Україні і Росії провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ у Мінську 29 листопада.

В РФ заявляли, що можливість зустрічі глав МЗС у нормандському форматі поки не розглядається, оскільки не узгоджена "дорожня карта" щодо Донбасу, яку вони повинні схвалити.

Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що готовий взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі", якщо це не буде зустріч заради зустрічі.

Європейська правда