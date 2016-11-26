АТО: 5 військових поранено під час обстрілів

00
0
Субота, 26 листопада 2016, 12:42

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, 5 отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 5 військовослужбовців отримали поранення", - сказав Лисенко.

Він уточнив, що військові отримали поранення під час ворожих обстрілів.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: Авдіївка і Широкине потрапили під вогонь важкої артилерії 26 листопада 2016, 07:12
Порошенко нагородив 56 військових АТО, 39 – посмертно 26 листопада 2016, 05:50
Штаб АТО: Бойовики готують провокації у Дебальцевому, можливі жертви 25 листопада 2016, 18:32
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: 5 військових поранено під час обстрілів
Вибори президента США: в одному штаті перерахують голоси
В МЗС Франції підтвердили: "нормандська" зустріч відбудеться 29 листопада
Помер Фідель Кастро
Усі новини
Спасибі, Всесвіте!

Психологи пояснили, чому важливо вміти бути вдячними

Книги

10 особливих книжок про особливих дітей