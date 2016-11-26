АТО: 5 військових поранено під час обстрілів
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, 5 отримали поранення.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 5 військовослужбовців отримали поранення", - сказав Лисенко.
Він уточнив, що військові отримали поранення під час ворожих обстрілів.
Українська правда
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