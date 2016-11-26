Справа банку "Михайлівський": Проведено обшуки у "Гулівері" і ще за 34 адресами

В рамках розслідування розкрадання коштів банку "Михайлівський" у Києві правоохоронці провели обшуки у приміщеннях товариств, розміщених в офісному центрі "Гулівер" та ще за 34 адресами.

Про це 26 листопада повідомила прес-секретар прокуратури м.Києва Надія Максимець.

Зокрема, обшуки було проведено 25 листопада у місцях проживання осіб, пов'язаних з колишніми власниками "Михайловського", а також в офісах їхніх підприємств.

"Йдеться про компанії, які, за даними слідства, могли бути задіяні у злочинних схемах розкрадання банківських коштів на суму понад 900 млн гривень шляхом отримання незаконних кредитів. Під час обшуків вилучено значний об'єм фінансової документації, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі інформації та інші речові докази", - повідомили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про призначення судово-технічних та економічних експертиз по вилучених доказах.