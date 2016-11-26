У Торецьку четвертий день немає води й тепла

23 листопада, внаслідок бойових дій у місті Торецьк, було пошкоджено ділянку водоводу діаметром 900 мм "Горлівка — Торецьк", внаслідок чого сталося повне припинення водопостачання міст Торецьк, Залізне, селища міського типу Північний Донецької області та виникла загроза припинення теплопостачання до об'єктів інфраструктури та населення.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Донецькій області, загальна кількість населення, яке залишилось без водопостачання складає 48 900 чоловік.

Крім цього, у місті Торецьк з цієї ж причини відключено опалення в 11 двоповерхових будинках та 24 триповерхових будинках. Також у м. Торецьк було призупинено навчальний процес в 10 загальноосвітніх школах та 11 дошкільних навчальних закладах.

Для недопущення зупинки котелень, забезпечення сталої роботи об’єктів інфраструктури та життєзабезпечення міста, а також потреб населення, силами та засобами підпорядкованих підрозділів Головного управління забезпечується підвіз технічної та питної води.

Крім того, з метою попередження випадків переохолодження населення було забезпечено розгортання та безперебійне функціонування 3 пересувних пунктів обігріву.

Станом на 06:00 26 листопада до пунктів обігріву звернулось 87 осіб, з них 26 дітей.

Українська правда