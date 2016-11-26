МЗС Туреччини: неофіційна делегація поїхала до Криму без дозволу

00
0
Субота, 26 листопада 2016, 14:58

Неофіційна делегація з Туреччини відвідала Крим з власної ініціативи, не отримавши дозволу Міністерства закордонних справ країни.

Про це заявив прес-секретар МЗС Туреччини Хюсеін Мюфтюоглу, повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

"Анкара, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, частиною якої є півострів Крим", - підкреслив він.

Як повідомлялося, російські ЗМІ повідомили, що "делегація турецьких політиків і представників бізнесу прибула до Сімферополя".

Однак, як повідомив тимчасовий повірений у справах посольства Туреччини в Україні Озгюн Талу, до складу "турецької делегації" не входили представники офіційної влади Туреччини.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Туреччини в Україні Йонета Джана Тезеля для надання роз'яснень щодо візиту в тимчасово окупований Крим делегації турецьких представників.

Українська правда

Теми: Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Туреччина засуджує анексію Криму, попри нормалізацію відносин з РФ - віце-прем'єр 26 листопада 2016, 13:45
Посол Туреччини пообіцяв з'ясувати, навіщо турецька делегація їздила в Крим 25 листопада 2016, 17:59
ЄП проголосував за призупинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС 24 листопада 2016, 14:00
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Через бойові дії половина Донеччини залишилася без води
СБУ прикрила call-центр, що вимагав гроші у боржників "Михайлівського"
МЗС Туреччини: неофіційна делегація поїхала до Криму без дозволу
МОУ спростувало заяви "ДНР" про боєзіткнення та втрати сил АТО
Усі новини
Спасибі, Всесвіте!

Психологи пояснили, чому важливо вміти бути вдячними

5 пояснень

Як правильно вживати антибіотики