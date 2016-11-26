Путін сподівається, що паспорт Сігала поліпшить відносини між РФ та США
Президент РФ Володимир Путін особисто вручив російський паспорт американську кіноактору Стівену Сігалу та висловив надію, що ця подія "буде служити символом поступового поліпшення складних відносин між Москвою і Вашингтоном".
Церемонія вручення паспорта відбулася 25 листопада, повідомляє Голос Америки.
На церемонії, де Сігал у присутності Путіна розписався у своєму новому паспорті, президент РФ заявив: "Я хочу привітати Вас і висловити надію на те, що це ще одна, нехай і невелика ознака поступової нормалізації відносин між нашими країнами".
Як відомо, 3 листопада Путін підписав указ про прийом у російське громадянство американського актора Стівена Сігала.
Сігал підтримував політику Путіна щодо України, зокрема анексію Криму та неодноразово відвідував РФ за останні кілька років.
У 2013 році російське громадянство отримав французький актор Жерар Депардьє, який став персоною нон грата в Україні, оскільки заявляв, що Україна "є частиною Росії".
Після отримання російського паспорта актор отримав реєстрацію в Саранську, а потім став володарем квартири в Грозному. У квітні 2016 року йому подарували виноградник в окупованому Криму.
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