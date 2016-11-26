Путін сподівається, що паспорт Сігала поліпшить відносини між РФ та США

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Субота, 26 листопада 2016, 15:10

Президент РФ Володимир Путін особисто вручив російський паспорт американську кіноактору Стівену Сігалу та висловив надію, що ця подія "буде служити символом поступового поліпшення складних відносин між Москвою і Вашингтоном".

Церемонія вручення паспорта відбулася 25 листопада, повідомляє Голос Америки.  

На церемонії, де Сігал у присутності Путіна розписався у своєму новому паспорті, президент РФ заявив: "Я хочу привітати Вас і висловити надію на те, що це ще одна, нехай і невелика ознака поступової нормалізації відносин між нашими країнами". 

Як відомо, 3 листопада Путін підписав указ про прийом у російське громадянство американського актора Стівена Сігала.

Сігал підтримував політику Путіна щодо України, зокрема анексію Криму та неодноразово відвідував РФ за останні кілька років.

У 2013 році російське громадянство отримав французький актор Жерар Депардьє, який став персоною нон грата в Україні, оскільки заявляв, що Україна "є частиною Росії".

Після отримання російського паспорта актор отримав реєстрацію в Саранську, а потім став володарем квартири в Грозному. У квітні 2016 року йому подарували виноградник в окупованому Криму.

Теми: Росія США громадянство
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