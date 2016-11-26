Політв'язні в РФ: До дня народження Кольченка у Києві провели акцію підтримки

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Субота, 26 листопада 2016, 16:19

26 листопада політв'язню, одному з українських заручників в Росії - Олександру Кольченку - виповнюється 27 років. 

"Свій 27-й день народження Кольченко проведе у челябінській тюрмі... 10 років у колонії суворого режиму він отримав за протистояння анексії Криму за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі.  Відбуває термін в ІК-6 у Копейську, передмісті Челябінська", - зазначили активісти Євромайдан SOS.

Також активісти закликали надсилати Кольченку листи на підтримку за адресою 456612, Челябінська область, м.Копейськ, вул. Кемеровська, 20, ІК-6. Кольченко Олександру Олександровичу, 1989 р.н. Приймаються лише російськомовні листи.

Як повідомляє "Крим. Реалії", 26 листопада у Києві на Контрактовій площі відбулася акція на підтримку Кольченка. 

Під час акції активісти тримали плакати з написами "Свободу кримським заручникам!", "З Днем народження, Сашо",  "Ти ще на свободі? Допоможи політзекам!" та інші.  В акції взяли участь мама Олександра Лариса Кольченко, колишній фігурант справи Сенцова-Кольченко Геннадій Афанасьєв, правозахисники та громадські активісти.

Учасники акції безкоштовно роздавали їжу всім бажаючим. За словами активістів, вони вибрали такий формат проведення, оскільки Кольченко у Сімферополі був організатором акції "Food not bomb", яка представляє собою безкоштовну роздачу їжі бездомним.

 

Як відомо, у цій же справі у серпні 2015 року засуджений до 20 років український кінорежисер Олег Сенцов. 

Навесні 2016 року Мін'юст за запитом Києва доручив ФСВП підготувати пакети документів для екстрадиції на батьківщину Сенцова і Кольченко. У квітні вони заповнили всі документи, необхідні для видачі. У жовтні Мін'юст Росії заявив, що видача Сенцова і Кольченко неможлива, так як після анексії Криму обидва нібито отримали російське громадянство.

Теми: Політв'язні Росія
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