Поради МОЗ
В "Азові" відповіли на заяву "ДНР": Хапають з вулиць цивільних, видаючи їх за бійців
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Субота, 26 листопада 2016, 16:41
У полку "Азов" спростували заяву бойовиків "ДНР" про нібито затримання представника полку - командира відділення розвідувального батальйону.
Як повідомили в "Азові" 26 листопада, командир розвідки полку дізнався про своє затримання бойовиками "ДНР", перебуваючи на базі полку.
"Це (повідомлення "ДНР", яке не відповідає дійсності) вкотре підтверджує ницість ворогів України. Все, на що вони здатні – затримувати нас без нашої присутності, лише на словах, брехати, вигадуючи "героїчні" історії, хапати з вулиць цивільних, видаючи їх за бійців полку "Азов", - йдеться у повідомленні полку.
Як відомо, раніше представник керівництва терористичної організації "ДНР" Едуард Басурін заявив, що 23 листопада бойовики "ДНР" затримали представника полку "Азов" біля блок-посту в районі Майорська.
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