Росія запустить залізницю в обхід України на рік раніше

Залізниця в обхід України почне функціонувати вже 15 серпня 2017 року, тобто більш ніж на один рік раніше запланованого терміну.

Про це у суботу заявив заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков, перебуваючи в робочій поїздці в Воронезькій області для контролю ходу будівництва залізниці в обхід України, повідомляє "Інтерфакс".

"Залізничне сполучення на ділянці Журавка-Міллерово буде відкрито вже 15 серпня 2017 року. Цього дня по цій двошляховій електрифікованій залізничній гілці підуть перші поїзди з людьми і вантажами", - сказав Булгаков.

За його слова, "таким чином, поставлене президентом Росії завдання з будівництва залізниці Залізничними військами і ВАТ "РЖД" буде виконано достроково, більш ніж на рік раніше встановленого терміну".

Залізничні війська Росії ведуть будівництво залізниці Журавка-Міллерово в обхід території України, яка буде проходити по територіях Воронезької та Ростовської областей. Там планується побудувати сім залізничних станцій і п'ять підстанцій, а також здійснити повну електрифікацію гілки.