Трамп констатував смерть Кастро, у США "святкують"

Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на смерть лідера кубинської революції Фіделя Кастро.

26 листопада у своєму мікроблозі у Твіттері Трамп написав "Фідель Кастро помер!".

Fidel Castro is dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2016

Згодом, як повідомляє CNN, Трамп назвав Кастро "жорстоким диктатором" та пообіцяв, що його адміністрація зробить усе можливе для того, щоб кубинський народ почав свій шлях до процвітання і свободи.

"Спадщина Кастро - розстріли, злодійство, страждання, бідність і обмеження основних прав людини. Сподіваюся, сьогоднішній день ознаменує перехід від жахів, які тривали занадто довго, до майбутнього, у якому кубинський народ нарешті знайде свободу, яку він так заслуговує", - заявив новообраний президент США.

Разом з тим повідомлення про смерть Фіделя спричинило сплеск святкувань серед кубинських американців, які були вислані з Куби комуністичним режимом Гавани, пише AFP. На вулицях Майамі (Флорида), у кварталах "Маленька Гавана" та "Хаяліа", ранок суботи почався з вигуків "Cuba Libre!", танців, барабанів, співів кубинського національного гімну і шампанського - так американці кубинського походження у США відзначала смерть Кастро.

Учасники "святкувань" транслювали подію у Facebook Live, FaceTime і Skype, розміщували фото в Instagram.

До святкувань також приєдналися учасники з прапорами Венесуели - вони виступали проти лівого прокубинського уряду Ніколаса Мадуро, який, на їхню думку, "має стати наступним після смерті Кастро".

Кубинські американці святкують звістку про смерть Фіделя Кастро на околиці Майамі, штат Флорида.

Як відомо, про смерть Фіделя Кастро повідомив його брат, чинний голова Державної ради Куби Рауль Кастро.

Кастро помер ввечері 25 листопада на 91-му році життя, поховання відбудеться 4 грудня, у країні оголосять 9-денний траур у зв'язку з кончиною лідера кубинської революції.

Останніми роками Фідель Кастроотяжко хворів та рідко з'являвся на публіці. У 2006 році він фактично передав управління державою молодшому брату Раулю. В останні два роки між Кубою і США спостерігалося потепління у відносинах після того, як в 1960 році США наклали торгове ембарго на Кубу, а в 1961-му - розірвали дипломатичні відносини.

Українська правда