ОБСЄ: Кількість порушень "тиші" на Донбасі й далі б'є рекорди

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Субота, 26 листопада 2016, 20:08

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували у Донецькій області близько 500 вибухів, жодних порушень режиму припинення вогню на Луганщині не зафіксовано. 

Про це йдеться у звіті спостережної місії станом на 19:30 25 листопада, який оприлюднено на сайті організації. 

За даними ОБСЄ, у Донецькій області зафіксовано стільки ж вибухів, як і за попередній звітний період.

"З цих 500 понад 300 вибухів були зафіксовані в районі Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт, та понад 170 вибухів були зафіксовані в районах на північний схід та схід від Маріуполя", - зазначили спостерігачі. 

Спостерігачі не зафіксували жодних порушень режиму припинення вогню у Луганській області.

"Протягом попереднього звітного періоду було зареєстровано понад 130 порушень, у тому числі 100 вибухів", - йдеться у звіті. 

Також у місії повідомили про одного пораненого в результаті обстрілів: до лікарні н.п. Ясинувата 23 листопада звернувся чоловік віком близько 50 років, який повідомив, що отримав поранення внаслідок  обстрілу на вул.Перемоги у н.п. Крута Балка, який контролюється "ДНР" ввечері 21 листопада. З тіла пораненого вилучили два невеликі шматки шрапнелі. 

Спостерігачі підкреслили, що доступ місії до пунктів розведення озброєння, згідно з рамковою угодою від 21 вересня (Станиця Луганська, Золоте - Первомайськ та  Петрвівське) залишається обмеженим. 

"Всупереч рішенню ТКГ (Тристоронньої контактної групи про розведення озброєння), спостерігачі не помітили жодних ознак подальшого розведення сил та засобів або будь-якої діяльності з розмінування у трьох пунктах протягом звітного періоду", - заявили в ОБСЄ. 

Як відомо, раніше представник США при ОБСЄ Даніель Байєр заявив, що за останні тижні на сході України зареєстровано найбільшу кількість випадків порушення режиму перемир'я за весь час спостережень.

Українська правда 

Теми: Донбас зброя Мінські угоди
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IP: 94.178.217.---sensor+226.11.2016 20:52
А, так это "родственники" яйцеушибленного.
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