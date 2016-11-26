ОБСЄ: Кількість порушень "тиші" на Донбасі й далі б'є рекорди
Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували у Донецькій області близько 500 вибухів, жодних порушень режиму припинення вогню на Луганщині не зафіксовано.
Про це йдеться у звіті спостережної місії станом на 19:30 25 листопада, який оприлюднено на сайті організації.
За даними ОБСЄ, у Донецькій області зафіксовано стільки ж вибухів, як і за попередній звітний період.
"З цих 500 понад 300 вибухів були зафіксовані в районі Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт, та понад 170 вибухів були зафіксовані в районах на північний схід та схід від Маріуполя", - зазначили спостерігачі.
Спостерігачі не зафіксували жодних порушень режиму припинення вогню у Луганській області.
"Протягом попереднього звітного періоду було зареєстровано понад 130 порушень, у тому числі 100 вибухів", - йдеться у звіті.
Також у місії повідомили про одного пораненого в результаті обстрілів: до лікарні н.п. Ясинувата 23 листопада звернувся чоловік віком близько 50 років, який повідомив, що отримав поранення внаслідок обстрілу на вул.Перемоги у н.п. Крута Балка, який контролюється "ДНР" ввечері 21 листопада. З тіла пораненого вилучили два невеликі шматки шрапнелі.
Спостерігачі підкреслили, що доступ місії до пунктів розведення озброєння, згідно з рамковою угодою від 21 вересня (Станиця Луганська, Золоте - Первомайськ та Петрвівське) залишається обмеженим.
"Всупереч рішенню ТКГ (Тристоронньої контактної групи про розведення озброєння), спостерігачі не помітили жодних ознак подальшого розведення сил та засобів або будь-якої діяльності з розмінування у трьох пунктах протягом звітного періоду", - заявили в ОБСЄ.
Як відомо, раніше представник США при ОБСЄ Даніель Байєр заявив, що за останні тижні на сході України зареєстровано найбільшу кількість випадків порушення режиму перемир'я за весь час спостережень.
Українська правда
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