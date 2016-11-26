Росія заявляє про докази застосування бойовиками в Сирії хімічної зброї

498 переглядів
0
Субота, 26 листопада 2016, 23:02

Російські військові в суботу передали представникам національного органу Сирії зі здійснення конвенції Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) матеріальні та документальні свідчення застосування бойовиками в провінції Алеппо хімічної зброї.

"Сирійській стороні передані результати аналізів проб, хімічний боєприпас з іпритом, проби ґрунту з району застосування боєприпасів, а також проби ґрунту з воронки і проби з самого боєприпасу", - повідомили "Інтерфаксу" в суботу в Міноборони РФ.

"Аналізом підтверджено наявність у пробах отруйної речовини іприт, виробленої з великою часткою ймовірності кустарним способом, що підтверджує наявність у бойовиків добре налагодженого виробництва хімічної зброї", - сказали в військовому відомстві.

"Не виключена можливість поставки отруйної речовини іприт і інших токсичних хімікатів з третіх країн. Міноборони Росії проводиться робота з визначення можливих каналів поставки отруйних речовин до Сирії", - відзначили в міністерстві.

За даними Міноборони РФ, 16 листопада російські військові експерти в провінції Алеппо в населеному пункті Маррет-Умм-Хауш виявили застосовану бойовиками проти цивільного населення мінометну міну кустарного виробництва калібру 240 мм, що не розірвалася, з пробкою в хвостовій частині, характерною для хімічних боєприпасів.

"Під час вилучення її з ґрунту з отвору під детонатор почала витікати в'язка рідина темно-коричневого кольору. Прилади, застосовані для експрес-аналізу ґрунту в воронці і вмісту міни показали наявність отруйної речовини шкірнонаривної дії типу іприт", - розповіли у відомстві.

Зразки проб направили для дослідження в лабораторію Міноборони Росії.

Раніше російське військове відомство закликало Організацію з заборони хімічної зброї направити місію до Сирії.

Теми: Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Син Трампа шукає вирішення сирійського конфлікту у співпраці з РФ - WSJ 24 листопада 2016, 03:58
РФ активно тягне для армії Асада кораблі з боєприпасами 24 листопада 2016, 01:53
Туреччина завдала ударів по 9 цілях ІДІЛ у Сирії 23 листопада 2016, 09:12
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Через обстріли розведення у Станиці Луганській знову не відбулося
Військові показали, як бойовики обстрілюють Зайцеве
ОБСЄ: Кількість порушень "тиші" на Донбасі й далі б'є рекорди
"Укралізниця" скасувала низку рейсів "Інтерсіті" у новорічну ніч
Усі новини
Не бійтеся блискавок!

Цікаві факти про сучасні літаки

Поради МОЗ

Дітей не потрібно "заліковувати" сиропами та бездоказовими препаратами