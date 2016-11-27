Черги на кордоні з Польщею значно скоротилися

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Неділя, 27 листопада 2016, 00:25

У чергах на кордоні з Польщею станом на 22:00 26 листопада в пунктах пропуску стоять 360 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Рава-Руська" стоять 100 машин, "Угринів" - 100, "Устилуг" - 50, "Шегині" - 40, "Ягодин авто" - 40, "Краковець" - 30. У пунктах пропуску "Смільниця" і "Грушів" черг немає.

На кордоні зі Словаччиною в ПП "Ужгород" і "М.Березне" стоять по 20 автомобілів.

На кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" стоять 45 машин, в інших ПП черг немає.

У пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Молдовою автомобільних черг немає.

Як відомо, останнім часом черги в пунктах пропуску на кордоні з Польщею часто досягали тисячі і більше авто.

Теми: Польща
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