Поліція затримала бойовика "Нациста", який штурмував міськвідділ міліції

Поліція затримала бойовика "ДНР" на прізвисько "Нацист", який в 2014 році в місті Красноармійськ (Покровск) "охороняв" референдум і штурмував будівлю міськвідділу міліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Наркозалежний, раніше судимий прихильник нацистського руху був обраний терористами до складу групи, що виконувала їхні завдання у Покровську. У 2014 році 32-річний представниккриміналітету чергував на блокпості, полюючи на проукраїнських громадян, "охороняв" незаконний референдум у школах та штурмував будівлюКрасноармійськогоміськвідділу міліції", - йдеться в повідомленні.

До війни мешканець Покровська був судимий за грабежі. Також перебував на обліку у нарколога через наркотичну та алкогольну залежності.

Позивний "Нацист" він отримав через фашистськусимволіку на тілі.

Після того, як українські сили роззброїли блокпост, на якому чергував зловмисник, бойовики були передислоковані до Слов'янська для участі в бойових діях. Однак "Нацист" через страх бути вбитим залишився в Красноармійську.

"Чоловік залишився у Покровську, але продовжував виконувати завдання терористів. Він зізнався, що брав участь у захопленніКрасноармійськогоміськвідділу міліції 1 травня 2014 року", - повідомили в поліції.

Крім того, він "охороняв порядок" під час "референдуму" в двох школах міста.

Зловмисник переховувався на підконтрольній Україні території. Правоохоронці знайшли його в Мирнограді, де він ховався в приватному секторі.

Зараз чоловік активно співпрацює зі слідством. За фактами служби на блокпосту і організації референдуму йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст.256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" КК України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Щодо факту захоплення держустанови правова оцінка діям затриманого буде дана прокуратурою Донецької області після проведення досудового розслідування.