У "ДНР" вимагають припинити діяльність гуманітарної організації "Людина у скруті"

У суботу, 26 листопада, бойовики угруповання "ДНР" прийшли до донецького офісу чеської гуманітарної організації "Людина у скруті" з вимогою негайно згорнути її діяльність на Донбасі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Керівник організації Шімон Панек заявив, що представники бойовиків не повідомили причини, чому чеським гуманітарним працівникам відмовлено в акредитації.

"Нас засмучує, що керівництво в Донецьку без будь-яких роз’яснень відмовило нам у доступі до людей, які насправді нашої допомоги потребують, і таким чином порушило міжнародне гуманітарне право", - заявив він.

При цьому координатор допомоги Україні Томаш Коціан зазначив, що працівники "Людина у скруті" "досі виконували всі вимоги місцевих органів і систематично інформували їх про свою діяльність. Ніяких причин для непродовження акредитації нам офіційно не назвали".

Як повідомляють чеські ЗМІ, відповідно до вимоги сепаратистів "всі гуманітарні працівники "Людини у скруті" повинні протягом 24 годин покинути територію "ДНР".

Чеська організація "Людина у скруті" надає гуманітарну допомогу жителям Донбасу з серпня 2014 року. Тільки протягом 2016 року чеські гуманітарні працівники допомогли продуктами близько 490 тисячам жителів з окупованих територій.

"Людина у скруті" також надавала допомогу жителям Донеччини у відновленні житла і привозила питну воду.