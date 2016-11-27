В Іраку заявили про знищення одного з лідерів ІДІЛ

Іракські військові заявили про знищення в передмісті на південний схід від Мосула одного з лідерів терористичної організації "Ісламська держава" Абу Анаса аш-Шішані.

Про це повідомляє інформаційний портал Iraq Akhbar.

Відзначається, що Абу Анас аш-Шішані був ліквідована о суботу, 26 листопада в результаті авіаудару .

Також разом з ним були ліквідовані ще троє бойовиків "Ісламського держави".

РБК.ру