В Іраку заявили про знищення одного з лідерів ІДІЛ

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Неділя, 27 листопада 2016, 05:27

Іракські військові заявили про знищення в передмісті на південний схід від Мосула одного з лідерів терористичної організації "Ісламська держава" Абу Анаса аш-Шішані.

Про це повідомляє інформаційний портал Iraq Akhbar.

Відзначається, що Абу Анас аш-Шішані був ліквідована о суботу, 26 листопада в результаті авіаудару .

Також разом з ним були ліквідовані ще троє бойовиків "Ісламського держави".

РБК.ру

Теми: Ірак тероризм
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