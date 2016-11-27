АТО: Бойовики били 37 разів, в основному - в напрямку Маріуполя

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Неділя, 27 листопада 2016, 06:50

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 37 разів відкривали вогонь по українських позиціях, близько 80% обстрілів велися на Маріупольському напрямку.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

З важкої артилерії, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Мар'їнці, Водяному, Широкиному, Талаківці, Лебединському, Павлопілю. По Новотроїцькому стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи обстріляли українські позиції біля Авдіївки, Опитного і Майорська.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і стрілецької зброї обстріляли Новозванівку, Попасну, Орехове і Новоолександрівку.

Теми: АТО
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